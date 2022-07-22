Пьяный пассажир набросился с ножом на таксиста в Нижегородской области

Произошло всё ночью 3 апреля 2022 года. Фото: Иван ВИСЛОВ

Ужасная трагедия чуть не произошла весной в Лысковском районе, где пьяный пассажир попытался зарезать таксиста. В ту ночь ничего не предвещало беды: таксист работал в привычном режиме – подвозил людей, получал деньги и ехал на новый заказ, но вскоре в машину к нему сел 41-летний мужчина и настроение в один миг изменилось.

– По версии следствия, ночью 3 апреля 2022 года на грунтовой дороге в районе села Белозериха нетрезвый пассажир поссорился с водителем такси и нанес ему множественные ножевые ранения, – рассказали в пресс-службе СУ СКР по Нижегородской области.

Нападение произошло тогда, когда автомобиль остановился на грунтовой дороге, ведущей в сторону Волги. Как оказалось, конфликт между мужчинами разгорелся после того, как таксист отказался ехать дальше, объяснив, что его машина не приспособлена к таким дорожным условиям. Данное обстоятельство, очевидно, разозлило пассажира, после чего он достал нож и пустил его в ход.

Однако 39-летний потерпевший смог оказать нападающему активное сопротивление и вытолкнул его из салоны машины, сразу же уехав. Таксист сразу же направился в Лысковскую районную больницу, где ему оказали необходимую медицинскую помощь.

Вскоре полицией был задержан и сам нападающий, его смогли перехватить, когда он направлялся в Лысково. Кстати, как выяснилось, злоумышленник приехал из Нижнего Новгорода.

– Обвиняемый заключен под стражу, – добавили следователи. – Вину в содеянном он признал частично.

Расследование этого уголовного дела по статье: «Покушение на убийство» уже завершено и направлено в суд для вынесения приговора.

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