Жираф без мамы и подкинутый в мешке медвежонок: ТОП-5 необычных историй обитателей зоопарка «Лимпопо» в Нижнем Новгороде

Белая медведица Умка-Аяна. Фото: зоопарк «Лимпопо»

В последнее воскресенье июля, 31 числа, на входе в зоопарк «Лимпопо» в Нижнем Новгороде наверняка негде будет протолкнуться – люди поспешат на День рождения. Правда, поздравлять будут не вальяжного мишку, не экзотическую дикую кошку и даже не грациозного жирафа, праздник состоится в честь всей страны птиц и животных. К 19-летию нижегородского зоопарка «Комсомолка» собрала ТОП-5 необычных историй местных пушистых и пернатых обитателей.

Подкинули в мешке

Судьба бурой медведицы «Ляли» способна растрогать любого: её в зоопарк совсем малюткой подкинули прямо в мешке. Случилось это в апреле 2007 года. Тогда внимание сотрудников зоопарка привлёк шевелящийся мешок у касс, словно кто-то боролся внутри него, правда, без шансов выбраться, ведь его горловина была крепко завязана. Позже внутри холщовой «тюрьмы» обнаружилась маленькая медведица примерно 2,5 месяцев. «Подкидыш» весил чуть более 2 килограмм.

– Видимо, браконьеры подстрелили медведицу, а малыша пожалели, – рассказали «Комсомолке» в пресс-службе зоопарка «Лимпопо». – Тогда руководство приняло решение поселить медвежонка в нижегородской стране птиц и звере. Новой жительнице дали имя Ляля.

Медведица Ляля. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В новом месте медвежонок чувствовал себя напугано и, вероятно, скучал по маме, поэтому поначалу Ляля вела себя довольно агрессивно. Однако позже малышка освоилась в зоопарке и стала с удовольствием играть и знакомиться с посетителями.

А уже в 2008 году для Ляли нашли друга — бурого медведя Балу, который родился в пермском зоопарке. Нового знакомого Ляля приняла хорошо, и с тех пор медведи стали неразлучны.

Маленькая «Умка» какое-то время выживала в одиночку

Непросто сложилась и жизнь белой медведицы «Умки-Аяны», которая сначала какое-то время выживала в одиночку, потом её приютил Московский зоопарк и лишь в апреле 2019 года она стала полноправной обитательницей зоопарка «Лимпопо».

– Одинокого белого медвежонка в конце сентября 2017 года нашли рыбаки Среднеколымского улуса Якутии, – поделились с «Комсомолкой» в пресс-службе зоопарка «Лимпопо». – Малышка была сильно истощена и, если бы она продолжала одна оставаться в природной среде, то не выжила бы.

Умка-Аяна. Фото: Мария СОРОКИНА

По предположениям экологов, медвежонок остался в одиночестве из-за того, что его мать стала жертвой бурого медведя. Так, без родительской заботы и пищи в животе малышка Аяна направилась в долгий путь.

В поисках пропитания медвежонок вышел за пределы своего обитания на сотни километров, пока её не нашли люди. Тогда маленькую путешественницу, которой сопереживали всей страной, назвали двойным именем Умка-Аяна. Первая часть дана в честь персонажа советского мультфильма, а вторая – от якутского слова «Айан», обозначающего «дальняя дорога».

От неё отказалась мама

Невероятная и уникальная история сложилась и с самкой южноафриканского жирафа Радугой. Во-первых, она стала первым жирафом, родившимся в Сибири. Во-вторых, Радуга стала первым жирафом в России, выкормленным человеком вручную.

Радуга и её друг. Фото: Мария СОРОКИНА

На свет малышка появилась в далёком красноярском парке флоры и фауны «Роев ручей», где в первые дни жизни от нее отказалась мама. Закончиться судьба малютки могла печально, ведь попытки искусственного вскармливания жирафов в нашей стране были неудачны, но зоологи и ветеринарные врачи решили бороться за Радугу всеми силами. Каждый день малышка-жираф выпивала по 11 литров молока, её выкармливали из бутылочки.

– В возрасте 10 месяцев Радугу, рост которой составлял 2,6 метра, привезли в нижегородский зоопарк «Лимпопо». Было это в августе 2015 года, – рассказали «Комсомолке» в пресс-службе зоопарка «Лимпопо». – Переезд занял почти пять суток и был непростым – за это время пришлось преодолеть расстояние в 3,5 тысячи километров.

Краснокнижный олень мог остаться без места жительства

Представитель редкого вида оленей Давида по кличке «Тор» в нижегородском зоопарке «Лимпопо» поселился случайно. Долгое время копытное проживало в скандальном зоопарке «Мишутка» в парке «Швейцария», который был расформирован. Тогда многие животные оттуда могли вынужденно остаться без места жительства, но всем им нашли новый дом, в том числе и Тору.

Олень Давида Тор. Фото: зоопарк «Лимпопо»

– В новый дом олень Давида по имени Тор перебрался в начале февраля 2020 года, – пояснили в пресс-службе зоопарка «Лимпопо». – В его распоряжении оказался просторный вольер общей площадью более 350 квадратных метров. Соседство Тору составили европейские лани, к которым олень Давида сразу же стал проявлять активный интерес.

Кстати, оленей Давида в мире осталось всего несколько сотен. В настоящее время данный вид обитает только в зоопарках, а в Международную Красную книгу вид включен как полностью исчезнувший в дикой природе.

Заблудились во время миграции

До попадания в зоопарк «Лимпопо» трудно сложилась жизнь для двух особей розовых фламинго, которые не смогли найти путь в тёплые страны во время миграции и заблудились в Нижегородской области. Тогда орнитологи забили тревогу и попросили очевидцев сразу же сообщать о местоположении птиц, потому что наша холодная погода для фламинго губительна, и прожить долго в таком климате они не могут. В результате из небольшой стаи из восьми птиц, спасти удалось только двух.

– Когда их к нам привезли, они были очень ослаблены, измотаны длительным перелётом, холодами и поиском пищи, – поделились с «Комсомолкой» в пресс-службе зоопарка «Лимпопо». – Но сейчас всё хорошо, по сей день птицы благополучно проживают в зоопарке.

Спасённые фламинго. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Розовые фламинго в зоопарке «Лимпопо» живут с настоящим размахом: вольер у них большой и состоит из двух частей – уличного загона, а также крытого павильона, в котором поддерживается специальный для птиц микроклимат.

В уличной части вольера для комфорта пернатых обитателей есть искусственный водоем, а также установлены зеркала. Дело в том, что розовые фламинго – социальные птицы, в природе живущие большими стаями. Находясь рядом с зеркалами, фламинго уверены, что пребывают в окружении своих сородичей, именно поэтому очень любят там спать.

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