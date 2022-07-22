Кукольные спектакли на Нижегородской ярмарке: подробная программа и артисты

Бесплатно посмотреть представления можно будет каждые выходные с 23 июля по 21 августа. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В честь недавно отгремевшего 200-летия Нижегородской ярмарки на территории выставочного комплекса в июле и августе будут показывать авторские кукольные спектакли. Бесплатно посмотреть представления можно будет каждые выходные в 12:00 и в 14:00 практически до конца лета. Артисты-кукольники будут выступать в специальном балагане для показа спектаклей, который установят на площади перед амфитеатром (ступени лестницы, ведущей на площадь Ленина).

- Интерактивные и игровые спектакли позволят юным посетителям Ярмарки стать героями постановок: здесь детям разрешат танцевать, бегать и отвечать на вопросы, - рассказали в пресс-службе АО «Нижегородская ярмарка». - Гостей познакомят с подготовительными этапами работы кукольного театра: проведут разминку и покажут зарядку для пальчиков начинающих актеров.

Юные нижегородцы вместе со своими родителями смогут увидеть спектакли по мотивам знаменитых сказок «Теремок» и «Красная шапочка», а также смогут проследить за авторскими спектаклями «Однажды в цирке» и «Волшебный листочек». Также в программе значатся музыкальные, интерактивные и игровые кукольные представления.

Каждый из спектаклей не займёт больше часа, зато за это время детишки смогут насладиться представлениями с перчаточными, планшетными и паркетными мимирующими куклами, поучаствуют в мастер-классах и просто от души отдохнут.

Серию авторских кукольных спектаклей покажут артисты Нижегородского театра кукол – Наталья Шкуро, Надежда Палюлина, Максим Алешин, а также артисты театра «Страна Чудес» Маргарита Круглова, Юлия Григорьева, Евгения Мартынова. Особую программу представят заслуженные артисты России Александр Носов и Евгений Храмов.

Расписание кукольных спектаклей на Нижегородской ярмарке:

23 июля

Авторский спектакль Заслуженного артиста России Александра Носова

12.00 – «Теремок»

14.00 – «Кот, дрозд и петух»

24 июля

Спектакли театра «Страна Чудес»

12.00 – «Приключения Аленки и гусенка»

14.00 – «Бука»

30 июля

Авторские спектакли Заслуженного артиста России Александра Носова

12.00 – «Волк и козлята»

14.00 – «Теремок»

31 июля

Авторские спектакли артистов театра кукол Надежды Палюлиной и Максима Алешина

12.00 – «Маша и медведь»

14.00 – «Девочка и волк»

6 августа

Спектакли театра «Страна Чудес»

12.00 – «Ослик ищет клад»

14.00 – «Путешествие в Приколяндию»

7 августа

Спектакли театра «Страна Чудес»

12.00 – «Приключения Аленки и гусенка»

14.00 – «У ослика день рождения»

13 августа

Авторские спектакли Заслуженного артиста России Александра Носова

12.00 – «Три поросенка и серый волк»

14.00 – «Красная шапочка»

14 августа

Авторские спектакли артистов театра кукол Надежды Палюлиной и Максима Алешина

12.00 – «Маша и медведь»

14.00 – «Однажды в цирке»

20 августа

Авторские спектакли артистов театра кукол Натальи Шкуро и Заслуженного артиста России Евгения Храмова

12.00 – «Как котенок научился мяукать»

14.00 – «Волшебный листочек»

21 августа

Авторские спектакли артистов театра кукол Натальи Шкуро и Заслуженного артиста России Евгения Храмова

12.00 – «Кто сказал Мяу»

14.00 – «Лисенок Плут»

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