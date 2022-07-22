Жаркая и солнечная погода ожидается в Нижнем Новгороде 23-24 июля

Рассказываем, какая погода будет в Нижнем Новгороде на выходных 23-24 июля. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

В предстоящие выходные нижегородцам точно пригодятся панамки, солнечные очки и защитный крем. Синоптики обещают, что в субботу и воскресенье погода разгуляется – солнце выглянет из-за облаков, и воздух прогреется до +27 градусов. Рассказываем, какая погода будет в Нижнем Новгороде на выходных 23-24 июля.

Конец рабочей недели – пятница – выдастся на 7 градусов теплее, чем вчера. Столбики термометров поднимутся от +17 градусов до +25 градусов, никаких дождей не предвидится. Ветер будет слабый, всего 3-4 метра в секунду.

Благоприятная погода прогнозируется и на выходные. Так, в субботу, 23 июля, солнце будет выглядывать из-за облаков на протяжении всего дня. На улице будет тепло: с утра температура воздуха будет колебаться от +17 до +25 градусов, а днем столбики термометров покажут +27 градусов. Ветер будет преимущественно северный, отдельные его порывы будут достигать 2,1 метра в секунду.

Воскресенье тоже выдастся теплым и солнечным. В утренние часы температура воздуха прогреется от +19 до +25 градусов, а днём показатели термометров вновь поднимутся до +27 градусов. В ночное время столбики термометров покажут до +17 градусов. Влажность воздуха составит 51-89%, а атмосферное давление – 744-748 миллиметров ртутного столба.

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