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Происшествия11 февраля 2022 11:10

Экс-директор управления инженерной защиты Нижнего Новгорода получил 1,5 года условно за вымогательство и взятки

Свою вину мужчина признал
Кристина БЕРБАСОВА
Кристина БЕРБАСОВА
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Противоправные действия были выявлены и пресечены сотрудниками СК и регионального УФСБ.

Противоправные действия были выявлены и пресечены сотрудниками СК и регионального УФСБ.

Фото: СУ СКР по Нижегородской области

Бывший директор МКУ «Управление инженерной защиты территорий города Нижнего Новгорода» Алексей Ежков получил 1 год и 6 месяцев лишения свободы условно за вымогательство и взятки. Свою вину мужчина признал. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Нижегородской области.

Дело проходило по статье: «Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения». В суде было установлено, что в 2020 году Алексей Ежков исполнял обязанности заместителя директора учреждения и решил воспользоваться своим положением. Мужчина обманом получил 90 тысяч рублей от директора строительной компании за якобы содействие в решении вопроса по заключению с его фирмой контрактов на выполнение работ.

- Алексей Ежков использовал факт введения ЧС в связи с оползнем склона на Похвалинском съезде, вымогал, а впоследствии получил взятку от организации, задействованной в работах по устранению происшествия, - ранее сообщал канал «Опер пишет».

Эти действия были выявлены и пресечены сотрудниками СК и регионального УФСБ. В ходе расследования подсудимого уволили с занимаемой должности, к тому моменту он уже был директором МКУ.

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