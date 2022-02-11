«Просил вызвать скорую и зажимал рану рукой»: На Бору пьяный парень полоснул мать ножом по горлу из-за ссоры с девушкой

В больницу женщина поступила около часа ночи с незначительной потерей крови. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На Бору вечер в кругу семьи едва не обратился страшной трагедией, когда подвыпивший 24-летний молодой человек чуть не убил свою мать, ударив её ножом в шею. После такого ужасного поступка парень будто вмиг протрезвел и бросился на помощь к своей родительнице, а позже в полиции признался, что объяснить случившееся не может.

Семья Гороховых – мать Ольга и сын Матвей (имена героев изменены – прим.) приехали в Нижегородскую область из Удмуртии на заработки, вместе с ними сюда же перебрался и сожитель женщины Алексей. В декабре 2021 года Ольга с Алексеем сняли на Бору квартиру, а 24-летний Матвей решил пожить взрослой жизнью и нашёл другое жилье.

- Вечером 27 января парень заглянул к своей матери в гости, во время ужина Матвей вместе со своим отчимом стал выпивать, - рассказал «Комсомолке» источник в правоохранительных органах. – На следующий день Ольга ушла на работу, а мужчины остались дома и продолжили отдыхать. К тому времени, когда женщина вернулась обратно после смены, алкоголя у них уже не было.

Тем вечером семейство совместно поужинало, а после 9 часов сожитель Ольги ушёл спать, оставив мать и сына поговорить. Правда, беседа на кухне оказалась волнующей: Матвей стал рассказывать, что очень переживает из-за ссоры со своей девушкой и даже высказал мысли о самоубийстве и, естественно, материнская душа дрогнула, и она стала успокаивать сына.

- Женщина начала звать сына спать, однако он не хотел идти, а затем и вовсе сказал: «Мам, я тебя сейчас ударю», - добавил источник в правоохранительных органах. – Но Ольга не придала этому значения, ведь никакой ссоры между ними не было.

И всё же предупреждал Матвей не зря, потому что вскоре Ольга почувствовала жжение в левой части шеи и увидела испуганного и в раз протрезвевшего сына, который прошептал «мам, у тебя кровь». Тогда женщина в состоянии шока встала со стула и направилась в коридор, но ее ноги подкосились, и она упала в обморок.

- По словам сожителя Алексея, около 23:45 он услышал, как Матвей зовет на помощь и кричит, что убил мать. Выйдя из комнаты, мужчина увидел лежащую на полу Ольгу и рядом с ней её сына, - рассказал источник в правоохранительных органах. – Он просил вызвать скорую, при этом зажимал рану на шее у матери.

В центральную больницу Бора Ольга поступила около часа ночи с незначительной потерей крови. Хирурги диагностировали у неё колото-резанную рану без каких-либо повреждений больших сосудов.

Задержанный полицией Матвей признается, что зла матери не желал и совсем не понимает, как нож оказался в его руках, а если уж быть до конца честным, то и не помнит, куда его затем дел. Вообще, Матвей уже не в первый раз попадает в передряги: его неоднократно судили, а в настоящее время он и вовсе, как оказалось, находится в федеральном розыске из-за кражи.

- Мать привлекать сына к ответственности не желает, поэтому в заявлении попросила уголовного дела не возбуждать, - подчеркнул источник в правоохранительных органах. – Предварительно, в действиях Матвея признаков преступления по статье «покушение на убийство» не обнаружено.

Тем не менее, парня всё равно задержали и заключили под стражу.

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