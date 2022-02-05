Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 5 февраля 2022 года: Рекордные 3458 новых случаев COVID-19 выявлено в регионе Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По данным на 01:00 5 февраля 2022 года, за минувшие сутки было выявлено 3 458 новых случаев коронавируса у нижегородцев, из них 458 человек были госпитализированы. Общее число зараженных коронавирусом в Нижегородской области составляет 263 468 человек.

Число новых выздоровевших пациентов в Нижегородской области составило 1 048 человек. Напомним, что с начала пандемии COVID-19 побороли уже 230 089 жителей Нижегородской области

К сожалению, число умерших выросло до 10 587 человек, ещё двадцать шесть нижегородцев не смогли побороть коронавирусную инфекцию.

Примечательно, что за минувшие сутки в 12 муниципалитетах не было выявлено новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Неделей ранее в Нижнем Новгороде на соблюдение мер противовирусной безопасности было проверено более 110 магазинов и кафе. Было составлено два протокола об административных правонарушениях.

Нагрузка на систему здравоохранения в период пятой волны коронавируса вновь увеличилась, поэтому студенты-волонтеры вышли на помощь медработникам.

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