Мороз до -14 градусов и небольшой снег ожидается в Нижнем Новгороде в выходные

Сильного ветра не будет Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

В ближайшие выходные с 5 по 6 февраля никакие неприятные сюрпризы нижегородцам не грозят. Судя по прогнозу портала Яндекс.погода, дни будут относительно морозными, ветер тихий и местами пройдет снег.

Сегодня, в пятницу, температура воздуха днем составит от-8 до -9 градусов, а к ночи достигнет отметки в -10 градусов. Днём и вечером снегопад будет небольшим, но усилится к ночи. Ветер будет слабый: его скорость не превысит 5,1 метров в секунду.

В субботу в Нижнем Новгороде весь день будет идти небольшой снег. Дневная температура воздуха будет колебаться от -9 до -10 градусов, однако ощущаться будет как все -16 градусов. В ночное время столбики термометров покажут до -13 градусов. Атмосферное давление составит 748 миллиметров ртутного столба, а влажность воздуха составит 85-89%.

С самого утра в воскресенье на термометрах будет от -11 до -14 градусов, а вот ближе к обеду станет немного теплее, температура воздуха будет достигать -9 градусов. К ночи температурные показатели вновь опустятся и остановятся на отметке -13 градусов. Утром и вечером пойдет лёгкий снежок, а вот днём будет малооблачно и без осадков. Ожидается южный ветер порывами до 2,7 метров в секунду.

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