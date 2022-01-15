Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 15 января 2022 года: количество заболевших COVID-19 нижегородцев за сутки увеличилось почти в пять раз Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По данным на 01:00 15 января 2022 года, общее число зараженных коронавирусом в Нижегородской области составляет 235 274 человека. За минувшие сутки на территории региона было выявлено 743 новых случая заражения.

Число новых выздоровевших пациентов в Нижегородской области составило 974 человека. Напомним, что с начала пандемии COVID-19 побороли уже 222 125 жителей регона.

К сожалению, число умерших выросло до 10 159 человек, ещё двадцать шесть нижегородцев не смогли побороть коронавирусную инфекцию.

- В настоящее время всего привито 1 701 150 нижегородцев, из них второй компонент получили 1 775 312 человек, - отмечается на портале стопкоронавирус.рф. - Коллективный иммунитет в регионе составляет 63,51%.

За минувшие сутки в 20 муниципалитетах не было выявлено новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Напомним, что нижегородцев, у которых есть любые признаки респираторного или простудного заболевания, попросили оставаться дома.

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