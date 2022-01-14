Косулю, сбитую на трассе в Княгининском районе, выпустили в лес после лечения

Жизни и здоровью копытного ничего не угрожает. Фото: Министерство лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области.
Сибирскую косулю, которую в конце декабря на трассе сбил автомобиль в Княгининском районе, вернули в естественную среду обитания. Животное прошло комплексное лечение в местной клинике, также ему организовывали временную передержку для восстановления сил.
Косулю вылечили. Фото: Министерство лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области.
- Полуторагодовалого самца косули спасли от переохлаждения, поскольку в ту ночь был 30-градусный мороз, - рассказал руководитель Лысковского межрайонного отдела Минлесхоза Юрий Власов. - Благодарим граждан, которые принимали активное участие в спасении дикого зверя.
Животному помогли другие автомобилисты. Фото: Министерство лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области.
Как только стало понятно, что жизни и здоровью копытного ничего не угрожает, его выпустили на волю. Правда, поначалу выходить из тёплого ящика с сеном косуля не особо хотела, но через пару мгновений выскочила наружу и убежала в лес.
Ранее «Комсомолка» рассказывала, что автомобиль сбил животное на шестом километре трассы «Княгинино – Лысково». В результате столкновения косуля получила сотрясение мозга и небольшие ссадины и царапины на копытах.
Сибирская косуля в возрасте 1,5 года. Фото: Министерство лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области.
Виновник дорожно-транспортного происшествия скрылся с места преступления, однако представители министерства лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области написали заявление и передали его в полицию.
В ту ночь, когда машина сбила косулю, на улице было холодно. Фото: Министерство лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области.
Кстати, в 2021 году в регионе зафиксировали 115 ДТП с животными, большая часть из них происходила в ночное время. Нижегородским автомобилистам советуют соблюдать скоростной режим в лесных массивах и быть внимательными на дорожных участках, где размещены дорожные знаки «Дикие животные».
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:
* в группе Вконтакте
* в Одноклассниках
* в Фейсбуке
* в Инстаграм
* в твиттере
Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!