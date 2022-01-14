Косулю, сбитую на трассе в Княгининском районе, выпустили в лес после лечения

Жизни и здоровью копытного ничего не угрожает. Фото: Министерство лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области.

Сибирскую косулю, которую в конце декабря на трассе сбил автомобиль в Княгининском районе, вернули в естественную среду обитания. Животное прошло комплексное лечение в местной клинике, также ему организовывали временную передержку для восстановления сил.

Косулю вылечили. Фото: Министерство лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области.

- Полуторагодовалого самца косули спасли от переохлаждения, поскольку в ту ночь был 30-градусный мороз, - рассказал руководитель Лысковского межрайонного отдела Минлесхоза Юрий Власов. - Благодарим граждан, которые принимали активное участие в спасении дикого зверя.

Животному помогли другие автомобилисты. Фото: Министерство лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области.

Как только стало понятно, что жизни и здоровью копытного ничего не угрожает, его выпустили на волю. Правда, поначалу выходить из тёплого ящика с сеном косуля не особо хотела, но через пару мгновений выскочила наружу и убежала в лес.

Ранее «Комсомолка» рассказывала, что автомобиль сбил животное на шестом километре трассы «Княгинино – Лысково». В результате столкновения косуля получила сотрясение мозга и небольшие ссадины и царапины на копытах.

Сибирская косуля в возрасте 1,5 года. Фото: Министерство лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области.

Виновник дорожно-транспортного происшествия скрылся с места преступления, однако представители министерства лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области написали заявление и передали его в полицию.

В ту ночь, когда машина сбила косулю, на улице было холодно. Фото: Министерство лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области.

Кстати, в 2021 году в регионе зафиксировали 115 ДТП с животными, большая часть из них происходила в ночное время. Нижегородским автомобилистам советуют соблюдать скоростной режим в лесных массивах и быть внимательными на дорожных участках, где размещены дорожные знаки «Дикие животные».

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