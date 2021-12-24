«Сама даже покататься не успела»: Нижегородец выманил "Кадиллак" у своей подруги из столицы

Мужчина сообщил, что машину продал, но деньги обязательно вернёт. Фото: Евгения ГУСЕВА

Друзья – это те, на кого можно положиться в трудной ситуации, и чего уж точно от них не ожидаешь, так это подстав, но именно с этим пришлось столкнуться уроженке города Павлово Анне Алексеевой (имя героя изменено – прим.). В октябре текущего года 24-летняя девушка приобрела себе иномарку Cadillac (YSCF) стоимостью 355 тысяч рублей, но даже толком поездить на ней не успела. Сама девушка сейчас проживает в Москве, не работает.

- Со слов девушки, машину она купила 9 октября, но поставить её на учёт в ГИБДД не успела, так как времени не хватало, просто было некогда, - рассказал «Комсомолке» источник в правоохранительных органах.

Спустя несколько дней, находясь в Нижнем Новгороде, Анна встретилась с 24-летним другом Виктором Ширином (имя героя изменено – прим.), который попросил у неё новенький автомобиль покататься на один день. Девушка, видимо, очень сильно доверяла своему знакомому, поэтому без лишних вопросов отдала тому «Кадиллак» вместе с документами, а также и ключи.

- Нижегородец пообещал вернуть автомобиль на следующий день, то есть 14 октября, но в назначенное время так и не объявился, - пояснил источник в правоохранительных органах.

К несчастью, в последующие дни машина так и не вернулась к владелице, затем в разговоре по телефону Виктор вдруг сообщил, что машину продал, но деньги обязательно вернёт. И вот прошло пару месяцев, но Анна так и не увидела ни машины, ни денег.

- На связь Виктор выходит, по телефону поясняет, что намеревается вернуть денежные средства, а сам пока находится в Коврове во Владимирской области, - добавляет источник в правоохранительных органах. – Возбудить уголовное дело пока невозможно, так как необходимо получить объяснение от гражданина Ширина.

К слову, ни сама Анна, ни Виктор ранее к уголовной ответственности не привлекались.

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