Резиденция Деда Мороза откроется на Нижегородской ярмарке 25 декабря

Посетить её нижегородцы смогут либо в свободном формате, либо записавшись на квест. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Новогодняя резиденция Деда Мороза будет работать на Нижегородской ярмарке с 25 декабря по 9 января. Посетить её можно абсолютно бесплатно, выбрав один из предложенных форматов: либо в свободном формате, либо записавшись на увлекательный 20-минутный квест.

В волшебной резиденции юные нижегородцы и их родители смогут лично встретиться с Дедушкой Морозом, загадать заветное желание, пообщаться и сделать фото со сказочными героями, а также принять участие в специальной детской программе.

Известно, что единовременно в резиденции главного волшебника страны смогут находиться не более 30 человек, а предварительно зарегистрироваться на квест можно будет на сайте и в официальных аккаунтах «Нижний 800».

- Часть сеансов будет предусмотрена для благотворительных организаций и социальных групп населения, - сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Из-за коронавирусных ограничений Дед Мороз будет принимать только тех посетителей, у которых есть QR-код – это касается только взрослых. Однако без сопровождения родителей попасть в гости к волшебнику можно с 12 лет.

КОНКРЕТНО

Режим работы на период с 25 по 30 декабря и со 2 по 9 января:

С 10:00 до 15:30 (начало последнего сеанса) – квест (по предварительной записи);

С 16:30 до 21:00 – свободное посещение (без предварительной записи).

Режим работы на 31 декабря:

С 10:00 до 14:00 (начало последнего сеанса) – квест (по предварительной записи);

С 15:00 до 18:00 – свободное посещение (без предварительной записи).

Режим работы на 1 января:

С 12:00 до 15:30 (начало последнего сеанса) – квест (по предварительной записи);

С 16:30 до 21:00 – свободное посещение (без предварительной записи).

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