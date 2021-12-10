«Когда первый раз увидел титры - слезы навернулись»: Нижегородец стал композитором ремейка мультфильма «Ну, погоди!»

В настоящее время количество написанных композиций для этого проекта неизвестно. Фото: СОЦСЕТИ

Недавно «Союзмультфильм» представил первый трейлер перезапуска культового мультфильма «Ну, погоди!», в котором Волка озвучивает Гарик Харламов, а зайца Дмитрий Хрусталёв. Также в сеть попали кадры титров одной из серий, где с гордостью можно увидеть имя нижегородского музыканта Станислава Смирнова, ставшего композитором нового мультфильма.

- Я пять лет уже плотно работаю в рекламе, там часто знакомлюсь с прекрасными людьми от мира кинематографа. Одно из таких знакомство привело меня, например, к участию в фильме А. Лунгина «Большая поэзия», а сейчас вот «Ну, Погоди!», - рассказал корреспонденту «КП - Нижний Новгород» Станислав Смирнов. – Пригласили рекламные продюсеры, я сделал тестовую сцену, и вот я в проекте.

В настоящее время количество написанных композиций для этого проекта неизвестно, так как процесс работы ещё продолжается. Да и как оказалось, Станислав работает над проектом не один, а совместно с композитором Дмитрием Вихорновым.

Титры. Фото: СОЦСЕТИ

Работа над созданием музыки для мульсериала «Ну, погоди!», безусловно, опыт ценный, а, по словам нижегородца, ещё и позитивный.

- Тут же все соткано из противоречий: это прикосновение к чему-то ностальгическому и любимому, но при этом для новой целевой аудитории. Так и у меня. Вроде работаешь на культовом, но при этом на новом современном проекте. Так что, да, чувствую счастье и большую ответственность, - подчеркивает композитор.

Кстати, музыкой Станислав занимается с самого детства и некогда любимое увлечение с возрастом переросло в его профессию. Сейчас нижегородец создает композиции не только для мультфильмов, но кино и рекламы. Также мужчина является участником фьюжн-фанк-рэгги группы SunSay, в которой играет на клавишах и пишет музыку. Есть, конечно, у Станислава и несколько собственных проектов, которые он продюсирует.

- Когда первый раз увидел титры - слезы навернулись, - поделился эмоциями Станислав в своем инстаграме.

Премьера первых серий перезапуска мультфильма «Ну, погоди!» состоится уже в декабре.

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