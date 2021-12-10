«Изнасиловал и дважды ударил ножом в шею»: СК обнародовал подробности громкого убийства американки Кэтрин Сироу в Нижегородской области

Собранные по делу доказательства переданы в суд для вынесения обвинительного заключения. Фото: СОЦСЕТИ

Расследование громкого убийства американки Кэтрин Сироу, произошедшего в Нижегородской области, завершено. СК России официально подтвердил, перед убийством девушка была изнасилована.

Эта трагедия прогремела минувшим летом на всю страну. 34-летняя студентка из США Кэтрин Сироу приехала в Нижний Новгород, чтобы получить высшее юридическое образование. Она училась в ННГУ им. Лобачевского, а жила на Бору – там девушка снимала квартиру. 15 июня стало известно, что она пропала без вести. Незадолго до своего исчезновения Кэтрин написала маме в Америку, что едет в машине с незнакомым мужчиной. Больше на связь она не выходила. Поиски девушки продолжались в течение нескольких дней, в них были задействованы и добровольцы, и полиция, и следователи. Утром 19 июня тело девушки с ножевыми ранениями нашли в лесополосе на территории Городецкого района.

Кэтрин Сироу переехала в Нижний Новгород несколько лет назад. Фото: СОЦСЕТИ

В процессе расследования уголовного дела следователи поминутно воссоздали хронологию событий того дня, когда случилась трагедия.

- 15 июня 2021 года девушка, находясь на обочине автомобильной дороги, пыталась остановить машину попутного следования. Двигавшийся мимо на автомобиле мужчина предложил подвезти ее. Воспользовавшись ситуацией, он вывез девушку на безлюдный участок местности в районе деревни Калинкино Городецкого района Нижегородской области, - рассказали в пресс-службе СК России.

Там обвиняемый похитил ее имущество на сумму 83 850 рублей, после чего изнасиловал жертву и нанес два удара ножом в шею. От полученных ранений девушка скончалась на месте.

Пропавшая в Нижнем Новгороде американка Кэтрин Сироу была найдена мертвой. Фото: СОЦСЕТИ

- Чтобы обеспечить гражданский иск, поданный матерью погибшей, на имущество обвиняемого стоимостью более 270 000 рублей был наложен арест, - уточнили следователи.

В тот же день, когда было найдено тело убитой, правоохранителям удалось задержать и подозреваемого – им оказался 43-летний местный житель Алексея П. Ранее он уже был неоднократно судим за совершение тяжких и особо тяжких преступлений.

- В настоящее время по уголовному делу в совершении изнасилования и убийстве иностранной студентки собрано достаточное количество доказательств, все они направлены в суд для вынесения обвинительного заключения, - сообщили в СК России.

Известно, что в Нижний Новгород девушка приехала несколько лет назад. Здесь она училась на юридическом факультете ННГУ. У себя на Родине она тоже успела получить образование – она изучала историю искусств в Калифорнийском университете. Там она окончила и бакалавриат, и магистратуру. Как следует из информации на ее странице в соцсети, в период с 2005 по 2011 года девушка служила в морской пехоте США.

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