Солнечная погода и морозы до-23 градусов ожидают нижегородцев в эти выходные

Рассказываем, какой будет погода в Нижнем Новгороде на этих выходных. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На второй неделе календарной зимы в Нижний Новгород пожаловала настоящая зима: сначала пришли мощные снегопады, которые уже в эти выходные должны смениться на двадцатиградусные морозы.

Похолодание пришло в город ещё вечером в четверг, температура воздуха опустилась до -11, а уже в пятницу, 10 декабря, достигла -17…-16 градусов. Однако по ощущениям нижегородцам покажется, что на улице все -22 градуса. На улице сейчас настоящая зимняя сказка, ведь вместе с морозами пришла и солнечная погода.

В субботу утром нижегородцев ожидает довольная низкая температура -23 градуса, но к полудню синоптики обещают потепление до -19 градусов. В этот день в регионе ожидаются порывы восточного ветра со скоростью до 3-5 метров в секунду. Атмосферное давление составит 770 миллиметров ртутного столба.

В воскресенье, 12 декабря, с утра на улице будет ясно, однако затем на небе начнут появляться облака и к вечеру станет вовсе пасмурно. Столбики термометров в утренние часы будут показывать -18 градусов, днем -15 градусов, а вечером -17 градусов. Скорость юго-восточного ветра составит 3,4 метра в секунду, влажность воздуха – 74-76%.

Напомним, что на этой неделе на Нижний Новгород обрушился сильный снегопад: метель началась во вторник во второй половине дня и продолжается до вечера четверга. Ранее "Комсомолка" рассказывала, как горожане справлялись со стихией.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!