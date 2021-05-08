Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 8 мая 2021 года: в регион поступило ещё 51 тысяча доз вакцины от COVID-19
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
По данным на 01:00 8 мая 2021 года, за минувшие сутки на территории региона было выявлено 107 новых случаев заражения. Общее число зараженных коронавирусом в Нижегородской области составляет 114 871 человека.
Число новых выздоровевших пациентов в Нижегородской области составило 107 человек. Напомним, что с начала пандемии COVID-19 побороли уже 110 356 жителей Нижегородской области
К сожалению, число умерших выросло до 3 271 человека, ещё пятнадцать нижегородцев не смогли побороть коронавирусную инфекцию.
Статистика зараженных по коронавирусу на 8 мая
Фото: Яндекс
По ежедневной заболеваемости COVID-19 Нижегородская область теперь занимает девятое место среди других регионов страны.
Напомним, ранее мы сообщали, что в Яндексе появилась карта, на которой отмечены все действующие пункты вакцинации. Теперь любой нижегородец может с легкостью посмотреть, где находится ближайший к его дому прививочный пункт.
Также в регион поступило более 50 тысяч доз вакцины от COVID-19.
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