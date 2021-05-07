«Силён парень»: Нижегородка с тотальным поражением лёгких родила здорового мальчика

Фото: Instagram Давида Мелик-Гусейнова

Настоящее чудо произошло сегодня, 7 мая, в одном из родильных домов Нижнего Новгорода – роженица с тотальным поражением лёгких родила здорового малыша. Об очередном подвиге врачей рассказал министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов на своей странице в Instagram.

- В 13:57 родился живой розовощёкий мальчишка весом 2470 грамм. Сразу громко закричал. Силён парень. Справился сам и в кислородной поддержке не нуждался, - подчеркнул министр.

Оказалось, что нижегородские медики следили за состоянием пациентки на протяжении всего срока и упорно занимались её длительным лечением. Как итог, у нижегородки родился крепкий и здоровый малыш – сейчас он отправлен в областной перинатальный центр.

- Мама продолжает серьезное лечение. Врачи и медсестры делают все, что в их силах, - рассказывает Давид Мелик-Гусейнов. - Борются и не сдаются. Есть уверенность, что справятся.

Стоит отметить, что к родам привлекались три квалифицированных специалиста из разных медучреждений: клинической больницы №40, родильного дома №1 и клинической больницы №29. Только благодаря их командным усилиям появление малыша на свет прошло гладко.

- Чудесный день. Снова подвиг медиков - в этот раз в мир пришла новая жизнь. А чтобы сохранить больше жизней, достаточно защититься вакциной, - напомнил министр здравоохранения Нижегородской области.

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