Звезда фильма «А зори здесь тихие» Ирина Долганова стала участницей «Модного приговора»

Ирина Долганова немного рассказала о съемках легендарной картины.

Актриса нижегородского Театра юного зрителя Ирина Долганова стала участницей выпуска программы «Модный приговор», посвященного легендарному военному фильму «А зори здесь тихие» Станислава Ростоцкого. Об этом сообщает сайт Pravda-nn.ru.

Передача с участием Ирины Долгановой выйдет на экраны после майских праздников, именно тогда можно будет увидеть подобранные актрисе образы, и оценить её преображение. К слову, актриса рассказала, что её приглашали на «Модный приговор» уже не в первый раз, но она всё время отказывалась.

- В этом году я дала согласие, когда узнала, что передача будет посвящена картине Станислава Ростоцкого, - подчеркнула Ирина Долганова. - Передача была посвящена Дню Победы, поэтому съёмки программы шли не по известному всем сценарию. Свои вещи на программу я не везла.

Актриса также немного рассказала о том, какую работу проделал Станислав Ростоцкий, снимая «А зори здесь тихие». Он внимательно относился к вещам и деталям, которые попадали в кадр. Например, режиссер заметил, что знаки отличия на военной форме были подобраны неправильно.

- Случались и другие накладки с одеждой, в итоге Станислав Иосифович, не выдержав, назначил другого художника, прошедшего войну, - вспоминает Ирина Долганова. - У Ростоцкого вся съёмочная группа состояла почти целиком из людей, прошедших войну. Помню, гимнастёрки носили почти не снимая, даже спали в них – всё как на фронте.

После выхода на экраны ленты «А зори здесь тихие...» Ирине Долгановой представился шанс остаться в Москве и работать на киностудии имени Горького, но от него она отказалась.

– Мне было интересно работать в театре. Поэтому и отказывалась от работы на киностудии, – объяснила актриса.

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