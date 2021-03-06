Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 6 марта 2021 года: смягчены требования к организации свадеб и публичных мероприятий Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По данным на 01:00 6 марта 2020 года, за последние сутки был выявлено 384 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Общее число зараженных COVID-19 в Нижегородской области достигло 98 495 человек.

Число новых выздоровевших пациентов в Нижегородской области составило 444 человека. С начала пандемии коронавирусом переболели 91 098 жителей региона.

К сожалению, количество смертей увеличилось до 2 522 — за последние сутки умерло ещё пятнадцать нижегородцев.

Примечательно, что в 14 районах области новых заражений не выявлено вовсе.

Статистика зараженных по коронавирусу на 6 марта Фото: Яндекс

Территории Нижегородской области с высоким количеством человек, зараженных коронавирусом, находятся в Дзержинске (7 686 человек) и на Бору (4 958 человек). Наименьшее количество человек, зараженных коронавирусом, отмечено в Первомайском районе (94 человека) и Перевозском районе (96 человек).

Напомним, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин также внес новые поправки в указ о режиме повышенной готовности. В частности, в театрах, концертных залах и цирках возобновляется работа гардеробов. Также изменения касаются проведения церемоний бракосочетания. Смгячились и требования к организации ряда публичных мероприятий.

И хотя ограничения постепенно начинают снимать, для пенсионеров был продлён режим самоизоляции.

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