Погода в Нижнем Новгороде на выходные 6-8 марта 2021: Мороз и снег

Рассказываем, какой будет погода в Нижнем Новгороде на выходные 6-8 марта Фото: Роман ЗЛОБИН

В регионе продолжаются перепады температуры: снегопады сменяются ледяными дождями, а морозы потеплением и наоборот. Такие сюрпризы погоды вовсе не радуют нижегородцев: дороги то превращаются в непроходимые сугробы, то в каток. Рассказываем, какой будет погода в Нижнем Новгороде на выходные 6-8 марта.

Так, в субботу, 6 марта, большую часть дня ожидается ясная погода. Дневная температура воздуха будет колебаться от -6 до -7 градусов. При этом ощущаться температура воздуха будет как -11 градусов. К вечеру пройдет снег, а столбики термометров опустятся до -14 градусов. Ветер ожидается тихий, не выше 3,2 метров в секунду.

С утра в воскресенье, 7 марта, будет облачно с прояснениями и пройдет небольшой снег. К обеду небо полностью затянет и снег усилится. Днем температура воздуха составит -6 градусов, к ночи похолодает до -10. Скорость преимущественно южного ветра достигнет 6,5 метров в секунду. Атмосферное давление составит 736-748 мм ртутного столба.

Понедельник, 8 марта, выдастся снежным днём. Днем будет около -5 градусов, а ночью похолодает до -12. Ощущаться такая температура все равно будет как -12, поэтому нужно одеваться теплее. К вечеру северо-западный ветер стихнет до 1,3 метров в секунду.

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