Ледяной дождь накроет Нижний Новгород и область в ближайшие 1-2 часа. К слову, такая погода сохранится до первой половины ночи 27 февраля. Об этом сообщает ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС».В связи с такой погодой прогнозируется возникновение ЧС, обрушение линий связи и электропередач и падание деревьев. На трассах могут образоваться пробки и ДТП. Кроме того, в работе аэропорта «Стригино» тоже могут быть нарушения.- Если Вы увидели оборванные провода, сообщите администрации населенного пункта о месте обрыва, - предупреждают в сообщении.Напомним, что нижегородским водителям следует соблюдать максимальную осторожность на дорогах, выбирать безопасную дистанцию и интервал. Кроме того, лучше ограничить использование автомобилей без особой необходимости.Пешеходам тоже стоит быть внимательнее, не стоит перебегать проезжую часть вблизи движущихся машин.К ЧИТАТЕЛЯМПрисоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:* в группе Вконтакте* в Одноклассниках* в Фейсбуке* в Инстаграм* в твиттереТакже следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!