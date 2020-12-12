Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 12 декабря 2020 года: кафе и рестораны в новогоднюю ночь будут работать только на вынос Фото: Иван МАКЕЕВ

По данным на 01:00 12 декабря 2020 года, только за последние сутки в регионе было выявлено 495 новых случаев заражения COVID-19. Так общее число нижегородцев, зараженных коронавирусной инфекцией, достигло 59 831 человек. Об этом сообщает региональный Минздрав.

Согласно информации, число новых выздоровевших пациентов в области за последние сутки составило 420 человек. С начала пандемии коронавирус побороли уже 53 386 жителей Нижегородской области.

К сожалению, количество смертей увеличилось до 1 335 — за последние сутки умерло ещё пятнадцать нижегородцев.

Примечательно, что в 12 районах области новых заражений не выявлено вовсе.

Статистика по зараженным коронавирусом в Нижегородской области Фото: Яндекс

Территории Нижегородской области с высоким количеством человек, зараженных коронавирусом, находятся в Дзержинске (5 242 человека) и на Бору (3 292 человека). Следом идёт Павловский район — зараженных 2 092 человека, и 1 483 жителей Балахнинского района.

Наименьшее количество человек, зараженных коронавирусом, отмечено в Бутурлинском районе (51 человек) и Перевозском районе (57 человек).

Кроме того, стало известно, что с начала пандемии в регионе свыше девяти тысяч детей переболели коронавирусной инфекцией.

Напомним, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внес новые изменения в указ о режиме повышенной готовности. В частности, с 19:00 31 декабря 2020 года до 8:00 1 января 2021 года бани и сауны области будут закрыты, а кафе и рестораны будут работать только на вынос.

Нельзя не упомянуть, что этой зимой катки и горнолыжные комплексы будут работать с дополнительными мерами безопасности.

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