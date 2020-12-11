Погода в Нижнем Новгороде на выходные, 12 и 13 декабря: отсутствие снега и потепление

С воскресенья в городе установится пасмурная погода Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

В эти выходные нижегородцев по-прежнему ожидает холодная погода и отсутствие снега. Уже с воскресенья столбики термометров перестанут опускаться ниже -10 градусов, а небо затянет облаками.

Так, в субботу, 12 декабря, на весь день установится ясная погода. Дневная температура воздуха будет колебаться от -12 до -11 градусов. При этом ощущаться температура воздуха будет как -16 градусов. В ночное время столбики термометров покажут до -10 градусов. Ветер ожидается тихий, не выше 2,5 метров в секунду.

С утра в воскресенье будет облачно с прояснениями, но уже к обеду небо полностью затянет облаками. Синоптики обещают днем до -9 градусов, а ночью до -8 градусов. Скорость юго-восточного ветра достигнет 2,8 метров в секунду. Атмосферное давление составит 764-766 мм ртутного столба.

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