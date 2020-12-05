Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 5 декабря 2020 года: система стимулирующих выплат нижегородским медикам будет изменена Фото: Мария ЛЕНЦ

По данным на 01:00 5 декабря 2020 года, общее число зараженных COVID-19 в Нижегородской области достигло 56 397 человек. За последние сутки был выявлено 496 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Число новых выздоровевших нижегородцев за последние сутки составило 463 человека. С начала пандемии коронавирусом переболели 50 826 жителей региона.

К сожалению, за сутки в больницах скончались еще шестнадцать нижегородцев. Общее число умерших выросло до 1 231 человека.

В настоящее время в медицинских организациях региона развернуто 7647 коек для больных коронавирусом. В частности, примерно 3,1 тысяч обеспечены кислородом, а 845 - аппаратами ИВЛ. Кроме того, свыше 24% коечного фонда для лечения больных с пневмонией и ОРВИ свободны в Нижегородской области.

Статистика зараженных по коронавирусу на 5 декабря Фото: Яндекс

Территории Нижегородской области с высоким количеством человек, зараженных коронавирусом, находятся в Дзержинске (5 067 человек) и на Бору (3 191 человек). Следом идёт Павловский район — зараженных 2 016 человек, и 1 352 жителя Городецкого района.

Примечательно, что в 16 районах области новых заражений не выявлено вовсе.

Напомним, ранее мы также сообщали о том, что с 4 декабря результаты тестов на коронавирусную инфекцию будут доступны в личном кабинете на портале «Госуслуги». Кроме того, изменится система стимулирующих выплат медикам, занятых в борьбе с коронавирусом.

Также губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поддержал инициативу включить нижегородских волонтеров в первую волну бесплатной и добровольной вакцинации от коронавируса.

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