Ясно и холодно: какая погода ожидает нижегородцев в выходные

В субботу и воскресенье ожидается температура от -14 до -9 градусов. Фото: Мария ЛЕНЦ

Выходные на этой неделе встретят нижегородцев температурой в -14 градусов и солнечной погодой. Первые дни зимы располагают к прогулкам, для этого важно лишь хорошенько утеплиться.

С самого утра в субботу на термометрах будет от -14 до -11 градусов, при этом ощущаться температура воздуха будет как -18. Ближе к обеду станет немного теплее, температура воздуха достигнет -10…-9 градусов. Сильного ветра синоптики не прогнозируют, скорость южного ветра не превысит 2,6 метров в секунду. При этом ощущаться температура воздуха будет как -10. На протяжении всего дня установится солнечная погода.

В воскресенье, 6 декабря, небо будет ясным и солнечным. Синоптики прогнозируют, что днём столбики термометра будут показывать -9 градусов, а к ночи показатели опустятся до отметки -11 градусов. Ветер ожидается преимущественно юго-западный до 2,6 метров в секунду. Атмосферное давление составит 771 мм ртутного столба.

Напомним, ранее мы сообщали, что в декабре Нижний Новгород ожидают морозы и снегопады.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!