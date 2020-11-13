«Резиденция белок»: восемь зверьков поселилось в парке «Утиное озеро» в Дзержинске

Для зверьков будет организовано специализированное кормление Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Резиденция белок появилась на территории парка «Утиное озеро» в Дзержинске. Восемь белочек поселилось в специально обустроенном вольере. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Белок подарил парку депутат Думы Дзержинска Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Первое время зверьки будут жить в большом вольере с домиками, канатами и деревянным кольцом, чтобы прыгать, карабкаться и носится наперегонки одна за другой. Это поможет четырем самкам и четырем самцам белок быть в хорошей физической форме, а также адаптироваться к новому месту.

В парке построен большой вольер с домиками Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

- Для животных будет организовано специализированное кормление по разработанному для них рациону. Большая просьба к жителям - не кормить белок, так как все необходимое для них питание они будут получать на постоянной основе, - отметила заведующая эколого-биологическим отделом МБУ ДО «Эколого-биологический центр» Дзержинска Елена Морозова.

Пока что у белочек нет имён Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Напомним, что вторая очередь благоустройства территории парка «Утиное озеро» закончилась 20 октября. На территории парка подрядчиком были оборудованы детские и спортивные площадки, установлен тренажерный комплекс, проведены работы по озеленению.

Первое время после переезда животные будут жить в вольере Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Кроме того, рабочие установили сцену для проведения массовых мероприятий, арт-объекты («Сердце», «Беседка для молодоженов») и оборудовали специальные wi-fi-зоны. Вокруг «Утиного озера» также появилась тропиночная сеть и площадка для кормления уток.

Для зверьков будет организовано специализированное кормление Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никтина, основной задачей при благоустройстве парка «Утиное озеро» в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» стало создание места для семейного досуга.

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