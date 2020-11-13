Погода в Нижнем Новгороде на 14-15 ноября: столбики термометров поползут вниз

Со следующей рабочей недели в Нижнем Новгороде будет значительно холоднее Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Предстоящие выходные в Нижнем Новгороде обещают быть достаточно морозными, также выпадет минимальное количество осадков в виде снега.

Утром и днем в субботу, 14 ноября, столбики термометров будут показывать +1 градус, однако к ночи похолодает до -1 градуса. При этом погода будет пасмурной, а ночью вполне вероятно пойдёт небольшой снег. Преимущественно юго-восточный ветер будет дуть со скоростью до 1,8 метра в секунду.

По прогнозу на сайте «Яндекс.Погода», в воскресенье, 8 ноября, морозы немного усилятся. В дневные часы столбики термометров опустятся до -2 градусов, а ночью станет еще холоднее – температура воздуха составит -5…- 7 градусов. С утра нижегородцев будет ожидать небольшой снег, но уже к полудню он отступит. В течение дня ожидается облачная погода с прояснениями. Ветер юго-восточный не поднимется выше 2,8 метра в секунду.

Синоптики прогнозируют, что со следующей рабочей недели в Нижнем Новгороде будет значительно холоднее.

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