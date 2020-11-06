Глеб Никитин и Валерий Фальков открыли форум «Университеты 2030: наука – компетенции - молодежь»

Мероприятие проходит на базе Университета имени Лобачевского. Фото: Александр Воложанин

В Нижнем Новгороде состоялось открытие форума «Университеты 2030: наука – компетенции - молодежь». Мероприятие проходит в университете имени Н.И. Лобачевского. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Известно, что форум проходит в смешанном формате. В онлайн и офлайн режимах к мероприятию присоединяться примерно 20 тысяч экспертов, ученых и представителей образовательного сообщества. Главными обсуждениями форума станут новые задачи, которые стоят сейчас перед наукой и высшим образованием в стране.

На панельной дискуссией форума о приоритетах развития высшего образования побывали министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Регион рассчитывает, что университетский научный форум станет в Нижегородской области ежегодным. Фото: Александр Воложанин

- Нижегородская земля всегда славилась своими университетами, своими учеными. Это регион, где создан один из первых научно-образовательных центров в стране. Времени с их создания прошло совсем немного, но эффект уже заметен, - отметил Валерий Фальков.

Министр также отметил, что сейчас крайне важно развивать исследовательский потенциал университетов, чтобы они могли влиять на экономику и технологическое развитие страны. Также была отмечена необходимость тесного сотрудничества между вузами и Российской академией наук – для достижения общих амбициозных целей.

Нижегородская область входить в топ-5 лидеров среди регионов по уровню образовательного потенциала. В нижегородских вузах обучается примерно 92 тысячи человек, в том числе иностранные граждане из 115 стран.

- Неслучайно в нашей области в числе первых в стране создан Научно-образовательный центр мирового уровня, - отметил глава региона. - Для нас университеты – это прежде всего то, за счет чего можно трансформировать экономику региона. Вузы – основной драйвер, за которым потянется все остальное.

Губернатор также рассказал, что вокруг вузов планируется создание комфортных условий для молодежи.

- Если рядом с университетом удобно и интересно жить, создаются рабочие места, и молодые люди будут оставаться в родном регионе, - поделился Глеб Никитин.

Так, например, на базе ННГУ был создан центр математического моделирования и суперкомпьютерных вычислений на базе программно-аппаратного комплекса ЛОГОС. За счет этого появилось 100 новых рабочих мест с доступом к этой системе.

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