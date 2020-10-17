Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 17 октября 2020 года: новые изменения в Указ о режиме повышенной готовности Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

По данным на 01:00 17 октября 2020 года, за последние сутки в Нижегородской области выздоровело ещё 281 человек с ранее подтвержденным диагнозом COVID-19. Общее количество жителей региона, перенесших коронавирус, достигло 30 331 человека.

Новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в регионе было отмечено 285. Таким образом, общее количество зараженных COVID-19 в Нижегородской области составляет 36 193 человек.

К сожалению, количество смертей увеличилось до 644 — за последние сутки, к сожалению, умерло ещё семеро нижегородцев.

Статистика заражённых коронавирусом в Нижегородской области. Фото: Яндекс

Наибольшее число зараженных коронавирусом по-прежнему выявлено в Дзержинске (3 239 человек, в Павловском районе (1 609 человек) и на Бору (1 225 человек).

Напомним, что на объектах массового скопления людей усилен контроль за соблюдением мер защиты. В настоящее время за несоблюдение мер санитарно-эпидемиологической безопасности опечатано три магазина.

Сегодня губернатор Нижегородской области Глеб Никитин также внес изменения в Указ о режиме повышенной готовности. Теперь люди с признаками респираторных заболеваний теперь обязаны носить маски во всех случаях при выходе из дома.

Кроме того, новой мерой по эпидемиологической безопасности стало решение ограничить доступ зрителям на спортивные мероприятия. Также вузам и профессиональным учебным заведениям было рекомендовано перейти на дистанционный режим работы.

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