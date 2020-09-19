Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 19 сентября 2020 года: число заболевших в регионе растёт Фото: Артем КИЛЬКИН

По данным на 01:00 19 сентября 2020 года, за последние сутки в Нижегородской области было выявлено 161 новый случай заражения COVID-19. Так общее число зараженных коронавирусной инфекцией в Нижегородской области достигло 30 435 человек.

Число новых выздоровевших пациентов в Нижегородской области составило 139 человек. Напомним, что с начала пандемии коронавирус побороли уже 27 020 жителей Нижегородской области.

К сожалению, число умерших выросло до 538 человек. За минувшие сутки не справились с болезнью еще трое нижегородцев.

Статистика зараженных по коронавирусу на 19 сентября

Напомним, ранее министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов рассказал, что в регионе растет число заболевших. При этом 95% из них не носят необходимых масок.

В настоящее время карантинные меры по коронавирусу введены в 43 школах и 22 детских садах региона. На карантин также закрыли две группы ННГАСУ и четыре группы в техникумах и колледжах. К слову, сейчас Нижегородская область находится на втором этапе снятия ограничений.

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