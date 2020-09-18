Могильные плиты обнаружили в облицовке Сормовского парка. Фото: «Нижний Новгород |БЕЗ ЦЕНЗУРЫ|»

Внимательный нижегородец обнаружил обломки могильных плит в мощении набережной паркового озера в Сормово. Своей находкой он поделился в паблике «Нижний Новгород |БЕЗ ЦЕНЗУРЫ|» в социальной сети «Вконтакте».

- В Сормово на улице Вождей Революции в начале прошлого века было старое кладбище. Может это «привет» оттуда? - подписал пост с фотографиями автор публикации.

Подписчики паблика не остались в стороне от такой новости и поделились своими вариантами и предположениями в комментариях.

- У нас в России кто не знал, на фундаменты под строительство церквей, укладывали могильные камни. Жутко и как то не по-христиански..., - написал Артем Савельев.

- В России очень много таких мостовых, именно из надгробных плит, - отметил Алексей Злобин.

- Там вроде была табличка раньше. То-ли на асфальте, то-ли ещё где. Мне кажется её так и использовали, - предложил свой вариант событий Андрей Дорогин.

Согласно информации, данные облицовочные камни были уложены еще при благоустройстве территории набережной в Сормовском парке в 1970 году.

- Документальных источников о материалах, используемых при благоустройстве набережной Сормовского парка в 60-70-е годы 20 века, в администрации Сормовского района нет, - заявили в муниципалитете.

У местных жителей, которые посещали Сормовский парк ещё в 70-е годы, существует две возможные версии, как могильная плита попала в облицовку парапета.

По одной из версий, в укладке облицовки набережной действительно использовались обломки старых могильных плит. Подобный практика была распространенной в те времена, так как мрамора попросту не хватало.

По другой версии считается, что данный фрагмент могильной плиты

- бракованный образец при производстве каких-либо информационных досок.

Отметим, что ни одну из версий администрация Сормовского района подтвердить не может.

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