Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 12 сентября 2020 года: в детских садах и школах продолжают вводить карантин
Фото: Артем КИЛЬКИН
По данным на 01:00 12 сентября 2020 года, за последние сутки в Нижегородской области было выявлено 161 новый случай заражения COVID-19. Так общее число зараженных коронавирусной инфекцией в Нижегородской области достигло 29 342 человек.
Число новых выздоровевших пациентов в Нижегородской области составило 215 человек. Напомним, что с начала пандемии коронавирус побороли уже 26 150 жителей Нижегородской области.
К сожалению, число умерших выросло до 509 человека. За минувшие сутки не справились с болезнью еще трое нижегородцев.
Статистика по заболевшим коронавирусом на 12 сентября 2020 года
Фото: Яндекс
Самыми зараженными территориями в Нижегородской области по-прежнему остаются Дзержинск (2 521 человек) и Павловский район (1 473 человека).
Наименьшее количество человек, зараженных коронавирусом, отмечено в Большемурашкинском (24 человека) и Сокольском районе (31 человек).
Данные по районам Нижнего Новгорода:
Автозаводский – 3421
Ленинский – 2324
Канавинский – 1892
Советский – 1617
Сормовский – 1533
Московский – 1508
Нижегородский – 1218
Приокский – 973
В Нижегородской области продолжает расти число учебных заведений, объявивших карантин по коронавирусу. По данным на 12 сентября, отдельные классы закрыты на карантин уже в 20 школах. Одновременно с этим закрываются на карантин и детские сады – на данный момент ограничения введены в 16 группах 14 детсадов.
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