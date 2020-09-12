Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 12 сентября 2020 года: в детских садах и школах продолжают вводить карантин Фото: Артем КИЛЬКИН

По данным на 01:00 12 сентября 2020 года, за последние сутки в Нижегородской области было выявлено 161 новый случай заражения COVID-19. Так общее число зараженных коронавирусной инфекцией в Нижегородской области достигло 29 342 человек.

Число новых выздоровевших пациентов в Нижегородской области составило 215 человек. Напомним, что с начала пандемии коронавирус побороли уже 26 150 жителей Нижегородской области.

К сожалению, число умерших выросло до 509 человека. За минувшие сутки не справились с болезнью еще трое нижегородцев.

Статистика по заболевшим коронавирусом на 12 сентября 2020 года Фото: Яндекс

Самыми зараженными территориями в Нижегородской области по-прежнему остаются Дзержинск (2 521 человек) и Павловский район (1 473 человека).

Наименьшее количество человек, зараженных коронавирусом, отмечено в Большемурашкинском (24 человека) и Сокольском районе (31 человек).

Данные по районам Нижнего Новгорода:

Автозаводский – 3421

Ленинский – 2324

Канавинский – 1892

Советский – 1617

Сормовский – 1533

Московский – 1508

Нижегородский – 1218

Приокский – 973

В Нижегородской области продолжает расти число учебных заведений, объявивших карантин по коронавирусу. По данным на 12 сентября, отдельные классы закрыты на карантин уже в 20 школах. Одновременно с этим закрываются на карантин и детские сады – на данный момент ограничения введены в 16 группах 14 детсадов.

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