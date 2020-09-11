«Сам добрался до канавы и потушил себя»: Жители Бора избили и подожгли своего знакомого. Фото: СУ СКР по Нижегородской области

Жуткая история произошла в Борском районе Нижегородской области - там двое местных жителей попытались заживо сжечь человека. То, что ему удалось спастись, можно считать настоящим чудом.

- Все случилось вечером 3 июня в поселке Большеорловское, - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Нижегородской области. - Там между двумя приятелями разгорелся конфликт. Во время ссоры один из мужчин недобрым словом упомянул отца другого. В ответ тот принялся его избивать.

То, что произошло дальше, иначе как триллером не назовешь. Вместе с приятелем мужчина засунул обидчика в машину и похитил.

- На машине они довезли его до поселка Березовский, а там вытащили на обочину и продолжили избивать, - рассказывают следователи. - Наконец, избитого до полусмерти мужчину они облили бензином и подожгли. А затем запрыгнули в машину и угнали.

«Сам добрался до канавы и потушил себя»: Жители Бора избили и подожгли своего знакомого. Фото: СУ СКР по Нижегородской области

Казалось, шансы 36-летнего мужчины на спасение были минимальны. Однако он продолжал бороться за жизнь и кое-как дополз до канавы с водой и смог потушить пламя. Прямо в таком виде – избитый и обожженный - он добрался до дома своей родственницы, проживавшей неподалеку. Она-то и вызвала скорую помощь.

- Сейчас пострадавший мужчина госпитализирован в ожоговый центр НИИТО, - рассказали в региональном СУ СКР. - Как показала экспертиза, его здоровью был причинен тяжкий вред.

Что касается самих нападавших, то оба они уже задержаны и находятся под стражей. Им предъявлено обвинение по статье «Покушение на убийство, совершенное группой лиц с особой жестокостью» и «Похищение человека». Свою вину в содеянном они признали частично.

Стоит отметить, что один из обвиняемых уже попадал в поле зрения полиции – в мае 2020 года он управлял машиной в пьяном виде. К тому времени он уже был лишен прав за езду в нетрезвом состоянии.

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