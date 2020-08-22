Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 22 августа 2020 года: ещё 143 человека с ранее подтвержденным диагнозом COVID-19 выписаны Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По данным на 01:00 22 августа 2020 года, за минувшие сутки на территории региона было выявлено 127 новых случаев заражения. Согласно последним данным, общее число зараженных коронавирусной инфекцией в Нижегородской области составляет 26 391 человек.

Число новых выздоровевших пациентов в Нижегородской области составило 143 человека. Отметим, что с начала пандемии COVID-19 побороли 23 473 жителя Нижегородской области.

К сожалению, число умерших выросло до 441 человека, за последние сутки ещё двое нижегородцев не смогли побороть коронавирусную инфекцию.

Статистика заражений коронавирусом в Нижегородской области на 22 августа 2020 года Фото: Яндекс

По-прежнему, наибольшее количество человек, зараженных COVID-19 в Нижегородской области, находится на территории Дзержинска (2 254), а также Павловского района (1 390).

В Нижнем Новгороде самым зараженным остается Автозаводский район, где количество инфицируемых коронавирусом выросло до 3003 человек.

Также, согласно данным, за минувшие сутки в 34 районах области и 1 районе Нижнего Новгорода – Нижегородском не было выявлено новых случаев заражения COVID-19.

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