В Минздраве рассказали, как пройдет вакцинация в Нижнем Новгороде Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Вакцина, которая будет наиболее эффективна в отношении штаммов гриппа, актуальных в текущем году, поступит во все поликлиники Нижнего Новгорода и области в конце августа. Об этом сообщает министерство здравоохранения Нижегородской области.

Причем, прививаться от гриппа лучше всего следует в сентябре и октябре, так как отсутствие настоящих холодов способствует восприятию иммунизации организмом. Так, после прививки иммунитет позволяет защитить себя от гриппа на целый год.

В условиях эпидемиологической обстановки, для безопасной вакцинации пациентов в поликлиниках будет организован режим работы, учитывающий временные интервалы между посещениями каждого вакцинируемого. Также прием будет осуществляться только с использованием средств индивидуальной защиты.

При этом для предприятий и организаций предусмотрено несколько вариантов иммунопрофилактики сотрудников. Так, руководитель либо может заключить договор на выезд медицинских работников для проведения вакцинации, либо доставить своих сотрудников в прививочный кабинет медицинского учреждения в определенное время, обговоренное заранее.

Напомним, что прививка не способна на 100% защитить организм от гриппа и ОРВИ, но она может обезопасить от опасных осложнений, в том числе летального исхода. После вакцинации организм вырабатывает антитела, которые позже помогают бороться с возбудителями болезни.

- Но если вокруг находится много распространителей вируса, человек может заболеть, ведь прививка – все-таки не «бронежилет». Другое дело, что даже окруженный большим количеством вирусов человек избежит тяжелого течения болезни и, что самое опасное, осложнений, - пояснила главный врач городской поликлиники №4 Канавинского района Нижнего Новгорода Инна Пудова.

Вакцинация противогриппозной вакциной проводится в первую очередь самым незащищенным группам населения: детям в возрасте от 6 месяцев, а также всем, кто находится постоянно рядом с ними. К тому же, прививки от гриппа показаны беременным женщинам, но только на 2-3 триместре.

В группе риска также находятся школьники всех возрастов, студенты и граждане в возрасте от 60 лет, а еще те, кто по работе взаимодействует с большим числом людей – это учителя, работники медицинских учреждений, коммунальной сферы, транспорта.

Стоит отметить, что вакцинация пациентов из группы риска проходит на бесплатной основе в поликлиниках по месту жительства.

Но есть и те категории детей и взрослых, которым прививку от гриппа лучше не ставить. Инъекция противопоказана при аллергии на компоненты вакцины, а также во время состояния острой лихорадки, других заболеваний. Только после того, как любое заболевание будет переведено в состояние ремиссии или вылечено, разрешается вакцинация.

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