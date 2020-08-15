Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 15 августа 2020 года: заболеваемость Covid-19 за месяц снизилась в 3,5 раза Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По данным на 01:00 15 августа 2020 года, число выздоровевших за минувшие сутки составило 209 человек, а общее количество жителей региона, перенесших коронавирус, достигло 22 430 человек.

Новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в регионе было отмечено 128. Таким образом, общее количество зараженных Covid-19 в Нижегородской области достигло 25 510 человек.

Количество смертей увеличилось до 426 — за последние сутки, к сожалению, умерло ещё пятеро.

Статистика заражений коронавирусом в Нижегородской области на 15 августа 2020 года Фото: Яндекс

В Нижнем Новгород больше всего болеют по-прежнему на Автозаводе (2 922 человека), а наименьшее количество заболевших находится в Приокском районе (774 человека).

Территории Нижегородской области с высоким количеством человек, зараженных коронавирусом, находятся в Дзержинске (2 171) и Павловском районе (1 324). Следом идёт город Бор — зараженных 940 человек, и 693 жителя Богородского района.

Стоит отметить, что в настоящее время в регионе происходит стабилизация эпидемического процесса с ежедневным темпом прироста не более 0,5%.

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