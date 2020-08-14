В Приокском районе Нижнего Новгорода состоялось открытие нового детского сада. Фото: Кирилл Мартынов

14 августа 2020 года в микрорайоне Щербинки-1 Нижнего Новгорода состоялась торжественная церемония открытия первого в городе православного детского сада. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

- Администрация Нижнего Новгорода приветствует создание таких детских садов. Безусловно, каждая семья решает для себя, в какой традиции воспитывать ребенка. В Нижнем Новгороде много православных верующих, и уверен, что все 154 места, на которые рассчитан этот детский сад, будут востребованы, - отметил исполняющий полномочия главф Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

Известно, что данное негосударственное дошкольное учреждение будет осуществлять такой же образовательный процесс, как и другие детсады, только дополнительным компонентом станет изучение традиций православной церкви.

- Образовательная программа в детсаду будет в полной мере соответствовать федеральному государственному образовательному стандарту. У учреждения есть лицензия, и оно будет получать субвенцию, так же, как и муниципальные детские сады. Комплектоваться данный детский сад будет из детей, чьи родители стоят в муниципальной очереди, то есть точно так же, как и городские дошкольные учреждения, - сообщил министр образования, науки и молодежной политики Нижегородской области Сергей Злобин.

Детский сад выполнен в невероятных масштабах: оборудован групповыми блоками (групповая, спальная, туалетная комнаты, буфетная), игротекой, физкультурным и музыкальным залом, сухим бассейном. Помимо этого в здании имеется врачебный и процедурный кабинет.

В рамках национального проекта «Демография» в 2020 и 2021 году также планируется строительство 20 детских садов, в которых будет почти 3400 мест в ясельных группах.

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