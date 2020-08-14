В Нижегородской области отремонтировали подъезд к строящейся развязке Неклюдово-Золотово Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Участок дороги Нижний Новгород - Шахунья – Киров протяженностью 3,3 километра отремонтировали в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Приемку ремонтных работ дороги, которая является подъездом к строящейся развязке Неклюдово-Золотово, провели специалисты Главного управления автомобильных дорог Нижегородской области, при участии ГИБДД и общественного движения «Общероссийский народный фронт».

Как отметил губернатор Нижегородской области, данный участок дороги позволит развести на разные уровни автомобильную дорогу и железнодорожные пути, увеличить пропускную способность трассы.

Проект ремонта данного участка дороги включал в себя снятие старого дорожного полотна и укладка выравнивающего и верхнего слоя асфальта, укрепление обочин, нанесение дорожной разметки.

Также была произведена замена четырех старых автобусных остановок на новые и оборудованы посадочные площадки.

- Из-за высокой интенсивности движения работы велись преимущественно в вечернее и ночное время, - поделился губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Работа подрядчика обошлась в 81,2 миллиона рублей.

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