«Если разъяснительные беседы не помогут — может быть, и штрафовать опять придётся»: в Нижегородской области могут ужесточить масочный режим
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин на своей личной странице в Instagram сообщил нижегородцам, что подписал указ о послаблении ограничительных мер, не забыв напомнить о соблюдении ограничительных мер.
- Масочный режим и дистанцирование — это не рекомендация, а требование, - пояснил в посте Глеб Никитин.
Один из жителей региона написал, что меры предосторожности в условиях коронавирусной эпидемии никто не соблюдает.
- Масочный режим самое бестолковое требование. Сейчас большинство его игнорирует, а те, кто всё-таки ходят в масках, носят их для галочки, на подбородке. И в чём смысл требования? Опять штрафы выписывать? - поинтересовался paul_lazarenko.
Глава региона ответил, что в настоящее время в Москве и во всем мире также ужесточается контроль за соблюдением ограничительных мер.
Игнорирование и не соблюдение требований в виде использования защитной маски, перчаток и соблюдения дистанции — проблема восприятия и дисциплины, по словам губернатора.
- Если разъяснительные беседы не помогут — может быть, и штрафовать опять придётся, - подчеркнул Глеб Никитин.
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