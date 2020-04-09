Нижегородцам не удается оформить выплаты на ребенка из-за сбоев на сайте Пенсионного фонда

Нижегородка Ирина Эгерман жалуется, что никак не может оформить дополнительную выплату для ребенка в возрасте до трех лет, на которую недавно получили право российские семьи. Девушка сообщила «Комсомолке», что несколько дней подряд у нее не получается зайти в личный кабинет на сайте Пенсионного фонда России и подать заявку.

- Никак не могу попасть в личный кабинет. Там пишут, что он не работает по техническим причинам. А для получения апрельских выплат заявку нужно подавать в апреле. Если сайт не заработает, мои дети останутся без выплат за этот месяц. 29 мая дочери исполнится три года, и если у меня так и не получится подать заявку, то я не смогу рассчитывать на дополнительные 5000 рублей, - сообщила Ирина.

Как пояснили в пресс-службе Пенсионного фонда РФ по Нижегородской области, на сайте действительно происходят сбои. Технические проблемы связаны с тем, что система не выдерживает потока заявок, которые стали оформлять граждане.

- Сайт у нас сейчас то работает, то не работает, это связано с техническими проблемами, потому что все в стране поспешили оформлять заявки. В связи с сильной перегруженностью проблематично пока ее подать. Однако наладкой сайта программисты занимаются ежеминутно, все будет решено в ближайшее время, - прокомментировали в фонде.

Когда именно восстановится полноценная работа сайта, достоверно неизвестно. Пока нижегородцам советуют ловить момент и отправлять заявку, которую примут, если повезет.

- Вчера нам поступали запросы в какой-то промежуток времени. Видимо в какое-то время люди успевают поймать момент, а потом сайт опять перестает работать. Но это только из-за большого потока заявлений, которые поступают одновременно. Время еще есть, заявление можно подать до 1 октября, поэтому все успеют, - заверили в ПФР по Нижегородской области.

Там пообещали, что оформить выплаты Ирина Эгерман успеет. Так как у ребенка день рождения в конце мая, то деньги она получит и за апрель, и за май.

Пока альтернативных способов оформить предварительную запись нет из-за угрозы коронавируса. В Пенсионном фонде Нижегородской области не исключили, что позднее могут появиться и другие варианты подачи заявок, но пока это можно сделать только через сайт.

Напомним, российским семьям, имеющим право на маткапитал, должны предоставляться дополнительные 5000 рублей на каждого ребенка. Эти деньги будут выплачиваться из бюджета, без уменьшения размера материнского капитала.

О введении выплаты объявил Президент России Владимир Путин 25 марта, а уже 7 апреля он подписал Указ «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей».

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