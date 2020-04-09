2020-04-09T17:03:12+03:00
Общество

«Она смеется и получает удовольствие»: Нижегородский тренер по художественной гимнастике опубликовала видео домашней разминки с малышом

Тренеры и спортсмены помогают нижегородцам сохранять активность при самоизоляции
Елена КАРАЛ
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«Она смеется и получает удовольствие»: Нижегородский тренер по художественной гимнастике опубликовала видео домашней разминки с малышом. Фото предоставлено Екатериной Батиной«Она смеется и получает удовольствие»: Нижегородский тренер по художественной гимнастике опубликовала видео домашней разминки с малышом. Фото предоставлено Екатериной Батиной
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Нижегородские тренеры, преподаватели спортивных школ, спортсмены, воспитанники ФОКов и спортивных клубов публикуют видео домашних тренировок в группе министерства спорта Нижегородской области «ВКонтакте».

Среди них есть утренние разминки, функциональные и кардио-тренировки от профессиональных тренеров, зарядки для людей старшего возраста и даже уроки ходьбы на ходулях.

Одну из самых оригинальных домашних разминок предложила тренер по художественной гимнастике ФОКа «Мещерский» Екатерина Батина. Выполнять упражнения дома ей помогает малышка, и от просмотра этого занятия сложно отвести взгляд.

Домашняя разминка от тренера по художественной гимнастике ФОКа "Мещерский" Екатерины Батиной.Видео: группа министерства спорта Нижегородской области ВКонтакте

Как рассказала Екатерина, такие занятия с дочкой она проводит ежедневно. Это отличная возможность для молодых мам вернуться в форму после родов и провести время с пользой для себя и ребенка.

- Это тесное общение с ребенком. Мы занимаемся с ней вместе каждый день, и с каждым месяцем мой «утяжелитель» растет, нагрузка увеличивается, что позволяет повышать уровень, усложнять упражнения. Ей очень нравится, она смеется, взвизгивает и получает колоссальное удовольствие! Хотя мне очень тяжело, меня подбадривает ее реакция. Такая тренировка как раз подойдет тем мамам, которые не могут пойти в зал. Как говорится: когда нет желания, есть тысячи причин, а когда есть желание, можно найти тысячу возможностей, - рассказала Екатерина Батина.

В принципе, подобные занятия возможны с шести-семи месяцев, когда у ребенка окрепнет спинка. Малышке Екатерины как раз шесть. Однако тренер отметила, что прежде чем проводить аналогичную тренировку со своим ребенком, нужно получить разрешение врача, так как любая физическая нагрузка должна с ним согласовываться.

По словам Екатерины, физические упражнения крайне важны и при соблюдении режима самоизоляции. Нужно находить хотя бы 15 минут в день на выполнение элементарной зарядки, стараться хорошо высыпаться, правильно питаться и максимально сохранять физическую активность.

В этом помогут онлайн-тренировки, которые в изобилии представлены в профильных сообществах в соцсетях.

Екатерина Батина также сообщила, что не прекращает занятий художественной гимнастикой со своими воспитанницами. Они сейчас проходят в дистанционном режиме.

- У нас проходят онлайн-тренировки. Мы все скачали Zoom, и встречаемся четыре раза в неделю в онлайн-режиме. Ушли на «дистанционку». Конечно хочется уже всех их обнять и расцеловать, уже все соскучились, но пока мы занимаемся дома, включаемся в одно и то же время, работаем, готовимся, - рассказала тренер.

Напомним, нижегородцы активно присоединяются к проекту «Ни дня без спорта», который стартовал в регионе с 30 марта.

Актуальное расписание онлайн тренировок можно найти в сообществе министерства спорта Нижегородской области «ВКонтате» и в instagram-аккаунте: @minsport_nn.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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