2020-04-09T16:35:42+03:00
Общество

Нижегородский Завод имени Петровского начал производить бактерицидные рециркуляторы

Предприятие готовится выпускать наркозно-дыхательные аппараты с функцией ИВЛ
Елена КАРАЛ
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Нижегородский Завод имени Петровского начал производить бактерицидные рециркуляторыНижегородский Завод имени Петровского начал производить бактерицидные рециркуляторыФото: Пресс-служба правительства Нижегородской области
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Нижегородский Завод имени Петровского начал выпускать бактерицидные рециркуляторы. Старт производству дал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 9 апреля. Глава региона побывал в цехе, где собираются изделия, передает пресс-служба областного правительства.

По словам губернатора, бактерицидные рецикуляторы крайне необходимы для обеззараживания воздуха в организациях и социальных учреждениях, где сегодня продолжают трудиться люди.

Старт производству дал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Старт производству дал губернатор Нижегородской области Глеб НикитинФото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

- Практически сразу, как только начала обостряться ситуация с пандемией, стала очевидной потребность в конкретных изделиях медицинского назначения, которых будет не хватать в силу роста мирового спроса. Мы начали разворачивать производство на своих предприятиях, - сказал Глеб Никитин.

Завод готов к выпуску больших объемов продукции, и сейчас решается вопрос с поставкой нужных комплектующих. Губернатор сообщил, что постоянно находится на связи с руководителем Республики Мордовия Владимиром Волковым. Главы регионов согласовывают дополнительные поставки ламп, выпуск которых налажен в Саранске.

Завод имени Петровского готов к производству 3000 рецикуляторов в месяц.

Кроме того, Глеб Никитин поручил ускорить запуск серийного производства наркозно-дыхательных аппаратов с функцией ИВЛ.

- Сейчас такие аппараты – самая востребованная медицинская техника. Они помогают добиться снижения летальных исходов у пациентов с коронавирусом. Каждый аппарат ИВЛ – это потенциально спасенная жизнь, - пояснил губернатор. - На предприятии уже получили регистрационное удостоверение. Пока аппарат проходит экспертизу в наших медицинских центрах. Заключение специалисты должны дать буквально сегодня вечером. При наличии комплектующих здесь могут производить до 10 аппаратов в сутки. Я лично буду заниматься этим вопросом. У нас есть отличная координационная база – Научно-образовательный центр, созданный в рамках национального проекта «Наука».

Нижегородский Завод имени Петровского готовится выпускать наркозно-дыхательные аппараты с функцией ИВЛ Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Нижегородский Завод имени Петровского готовится выпускать наркозно-дыхательные аппараты с функцией ИВЛФото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

По словам генерального директора ПАО «Завод им.Г.И.Петровского» Николая Упирвицкого, получить первую партию кварцевых ультрафиолетовых ламп для рецикуляторов удалось благодаря оперативному вмешательству губернатора.

- Мы также освоили производство наркозно-дыхательных аппаратов с функцией искусственной вентиляции легких, которые уже имеют регистрационные удостоверения от Росздравнадзора. Единственный вопрос - в комплектующих. Надеюсь, что совместно мы сможем решить эту проблему. Нижегородская область – серьезный промышленный регион, у нас есть замечательные заводы, которые способны освоить те или иные комплектующие. Параллельно под задачи области мы сейчас начнем разворачивать серийное производство. Рассчитываем приступить к нему через 2-3 недели, - сказал Николай Упирвицкий.

В рамках визита на предприятие, Глеб Никитин также поручил своему заместителю Андрею Саносяну срочно наладить взаимодействие Завода имени Петровского с другими нижегородскими промышленными предприятиями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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