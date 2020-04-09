Тело третьего погибшего найдено на месте сгоревшего дома в Воскресенском районе

Спасатели МЧС, которые уже несколько часов ликвидируют последствия пожара в Воскресенского района, где погибли двое детей, обнаружили тело третьего погибшего. Как сообщается на официальном сайте ведомства, им оказался 30-летний мужчина.

За жизни остальных пострадавших, в том числе и новорожденного ребенка, сейчас борются нижегородские врачи.

Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Напомним, сильный пожар произошел в ночь на 9 апреля 2020 года в деревне Соловьиха Воскресенского района. Частный дом загорелся в то время, когда жильцы уже спали. Ликвидировать последствия возгорания удалось только через два с половиной часа после приезда спасателей. Около шести утра они обнаружили на месте происшествия тела двоих детей двух и семи лет.

Дом сгорел вместе с пристроем на площади 96 квадратных метров. Как выяснилось, накануне к семье, которая там проживала, приехали гости из Москвы. Четырех человек удалось спасти, один из которых – новорожденный ребенок. Их с ожогами доставили в Воскресенскую районную больницу. СК РФ по Нижегородской области уже возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум лицам и более лицам» УК. В настоящий момент опрашиваются свидетели трагедии, назначаются экспертизы, устанавливаются все обстоятельства произошедшей трагедии.

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