2020-04-09T10:48:22+03:00
Происшествия

«Загорелся, пока все спали»: Двое маленьких детей погибли на пожаре в жилом доме под Воскресенском

Трагедия случилась поздно ночью 9 апреля [фото]
Юлия ИСАЕВА
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Фото: ГУ МЧС по Нижегородской областиФото: ГУ МЧС по Нижегородской области
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Минувшей ночью в деревне Соловьиха Воскресенского района Нижегородской области произошел страшный пожар – загорелся частный дом, жители которого уже спали. Сообщение о возгорании поступило в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России около трех часов, сообщает пресс-служба ведомства.

Ликвидировать последствия возгорания удалось только через два с половиной часа. Около шести утра спасатели обнаружили на месте происшествия тела двоих детей двух и семи лет.

Дом сгорел вместе с пристроем на площади 96 квадратных метров. Четырех жильцов удалось спасти, один из которых – новорожденный ребенок. Троих человек, в том числе и младенца, с ожогами доставили в Воскресенскую районную больницу.

Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

По предварительным данным, дом загорелся из-за нарушения правил устройства и эксплуатации электрооборудования. Сейчас на месте происшествия работают правоохранители и спасатели МЧС – ведется разбор конструкций.

Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

СК РФ по Нижегородской области уже возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум лицам и более лицам» УК. В настоящий момент опрашиваются свидетели трагедии, назначаются экспертизы, устанавливаются все обстоятельства произошедшей трагедии.

- Накануне в гости к семье, проживающей в указанном доме, приехали родственники, которые остались ночевать, - уточнили в пресс-службе следственного комитета.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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