Доставка бесплатных лекарств в Нижнем Новгороде в период самоизоляции: как оформить заказ и когда привезут домой

Если вам требуется льготное лекарство, то необходимо позвонить в регистратуру поликлиники и сообщить об этом. Сведения будут переданы врачу, ответственному за выписку льготных лекарств. Забрать их из медучреждения смогут ваши родственники, знакомые, либо волонтеры. Об этом рассказала координатор ВОД «Волонтеры-Медики» Нижегородской области Анастасия Голичникова.

- Надо заранее сообщить в поликлинику, а волонтер придет в назначенное время, предъявит свой паспорт, назовет данные заявителя и заберет их. В поликлинике выдают рецепт, с которым волонтер отправляется в аптеку, находящуюся либо в самой поликлинике, либо рядом с ней. Оттуда можно забрать лекарства по рецепту, - рассказала Анастасия Голичникова.

Как пояснила региональный координатор общественного движения «Волонтеры-Медики», речь не идет о доставке медикаментов больным коронавирусной инфекцией. Волонтеры доставляют только лекарства, положенные людям по федеральным и региональным льготам.

- Это препараты, необходимые при сахарном диабете, гипертонии, сердечных и других заболеваниях. По просьбам пожилых людей мы покупаем и другие лекарства, но это уже за счет заявителей. Организация может купить их, а потом заявитель возвращает деньги, - пояснила Анастасия Голичникова.

По ее словам, штаб ОНФ для помощи пожилым людям принимает примерно по 60 заявок ежедневно. Половина из них – просьбы купить что-либо в аптеке.

Напомним, в Нижегородской области создан штаб для помощи людям старше 60 лет. Он оказывает поддержку пожилым нижегородцам и маломобильным гражданам, будь то покупка продуктов, товаров первой необходимости, лекарств или прогулка с домашними животными.

Заявлять о необходимой помощи нижегородцы могут на сайте ОНФ или обращаться на «горячую линию»: 8 (800) 200-34-11.

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