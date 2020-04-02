В Приволжье растет спрос на голосовой и интернет-трафик

Tele2 фиксирует рост активности клиентов на площадке «Маркет Tele2». За последние две недели количество лотов с SMS-сообщениями выросло на 20%, при этом наибольшим спросом у абонентов в Приволжье пользуются минуты и интернет-трафик.

«Маркет Tele2» становится более востребованным среди абонентов оператора в условиях, когда все рабочие процессы переведены в удаленный режим, а общение с близкими – в онлайн. Так, количество выставленных на продажу лотов с SMS-сообщениями за последние две недели выросло на 20%. Вместе с тем, клиенты компании стали чаще покупать лоты с минутами и интернет-трафиком, спрос на них вырос на 7% и 3% соответственно.

С середины марта на площадке сервиса клиенты компании ежедневно в среднем покупают более 725 часов разговоров и 16000 гигабайтов интернета. Всего с начала года на «Маркете Tele2» пользователи в Приволжье купили свыше 1,2 млн гигабайтов, 63 тысячи часов мобильного общения и 750 тысяч SMS-сообщений.

Компания запустила уникальную платформу «Маркет Tele2» в сентябре прошлого года. Здесь клиенты могут размещать объявления о продаже минут и гигабайтов из пакета своего тарифа и покупать их из списка размещенных лотов. Продажа пакетов своего тарифа доступна пользователям открытой тарифной линейки «Мой Tele2» и тарифных планов «Премиум» и «Везде онлайн», а покупка – абонентам всех пакетных тарифов, в том числе архивных. Вырученные на бирже средства поступают на счет телефона абонента. Их можно потратить на оплату услуг связи. Сервис доступен как на сайте, так и в мобильном приложении «Мой Tele2».

Алексей Сидоров, коммерческий директор макрорегиона «Волга» Tele2:

«Звонки близким, онлайн-конференции по работе, общение в мессенджерах и соцсетях сегодня занимают значительное место в жизни большинства абонентов Tele2. Нам важно, чтобы несмотря на расстояния, клиенты могли оставаться на связи со своими родными, и несмотря на сложность рабочих задач, могли их оперативно решить удаленно с помощью мобильного интернета. В текущей ситуации не удивительно, что растет активность абонентов на «Маркете Tele2», где каждый может как сформировать лот и продать лишний объем услуг, так и купить недостающие минуты и гигабайты, не дожидаясь начала действия пакета услуг на тарифе в следующем месяце».