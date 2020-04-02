2020-04-02T13:42:35+03:00
Коронавирус Covid-19

Доставка еды в Нижнем Новгороде в период самоизоляции: как работают компании и какие есть нарушения

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации предприятиям по доставке готовых блюд для нижегородцев
Елена КАРАЛ
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Доставка еды в Нижнем Новгороде в период самоизоляции: как работают компании и какие есть нарушенияДоставка еды в Нижнем Новгороде в период самоизоляции: как работают компании и какие есть нарушенияФото: Андрей АБРАМОВ
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С 28 марта по 5 апреля приостановили работу рестораны, бары, кафе, столовые и прочие заведения общественного питания. Дополнительные ограничения предусмотрены указом губернатора Нижегородской области Глебом Никитиным. Исключение составляют предприятия, которые занимаются обслуживанием на вынос или удаленной доставкой готовых блюд.

Управление Роспотребнадзора разработало рекомендации, которые помогут всем, кто занимается доставкой еды нижегородцам, соблюдать санитарно-эпидемиологические требования в период повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса (2019-nCoV).

Руководство предприятий должно позаботиться об усилении режима дезинфекции при доставке готовой пищи потребителям.

Как должны работать компании

Курьеры, доставляющие еду, должны быть проинструктированы касательно мер предупреждения и распространения коронавируса.

Для них необходимо также создать условия, которые помогут соблюдать правила личной гигиены. Курьеры должны пользоваться медицинскими масками или респираторами, перчатками, кожными антисептиками для обработки рук и дезинфицирующими салфетками.

Доставка еды в Нижнем Новгороде в период самоизоляции: как работают компании и какие есть нарушения Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Доставка еды в Нижнем Новгороде в период самоизоляции: как работают компании и какие есть нарушенияФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Каждый день, до начала работы, курьеры должны проходить термометрию. При этом работников, у которых выявлены признаки ОРВИ, не следует допускать к доставке готовой еды нижегородцам.

У предприятий должен быть запас медицинских масок с учетом продолжительности рабочей смены. Маски необходимо менять не реже одного раза в три часа. Должны быть в наличии также респираторы, дезинфицирующие салфетки и средства, кожные антисептики для рук – все это следует использовать согласно инструкциям.

В помещениях, где хранятся емкости (коробы) для перевозки готовых блюд, а также хранилищах фирменной одежды курьеров, рекомендуется проводить ежедневную уборку с применением дезинфицирующих средств. Последние должны быть зарегистрированы и разрешены для применения в организациях общепита.

Дезинфекцию необходимо проводить в водонепроницаемых перчатках, респираторе и защитных очках.

К работе курьеры приступают в чистой форме, пользуясь продезинфицированными чистыми емкостями для транспортировки еды. У них должна также быть правильно оформленная медицинская книжка.

Доставка еды в Нижнем Новгороде в период самоизоляции: как работают компании и какие есть нарушения Фото: Алексей БУЛАТОВ

Доставка еды в Нижнем Новгороде в период самоизоляции: как работают компании и какие есть нарушенияФото: Алексей БУЛАТОВ

Безопасное вручение заказа потребителю

Чтобы потребитель получил свой заказ, курьеру необходимо соблюдать ряд условий.

Должна быть организована бесконтактная доставка по домашним адресам. При этом желательно, чтобы заказчик переводил деньги за доставленную еду через сервисы онлайн-оплаты. Если заказ оплачивается через мобильный терминал, то он дезинфицируется после каждого клиента.

Курьер должен ставить емкость (короб) с заказом на специальную подставку возле двери клиента. Затем он отходит от двери на расстояние 1,5 метра и звонит заказчику по телефону, сообщая о прибытии готовой еды.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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