2020-04-02T11:36:16+03:00
Коронавирус Covid-19

«Просто Бэтмен»: Житель Нижнего Новгорода бесплатно раздает маски на улице

Молодой человек уверяет, что сшить их может каждый буквально за двадцать минут [видео]
Анастасия НАЗАРОВА
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Мужчина интересуется у каждого, сможет ли тот самостоятельно сшить такую маску.Мужчина интересуется у каждого, сможет ли тот самостоятельно сшить такую маску.
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Настоящий альтруист завелся в приволжской столице на фоне распространения коронавирусной инфекции. На днях на нижегородских улицах был замечен молодой человек, раздающий прохожим маски собственного изготовления.

Как сообщается в паблике «Регион-52», аноним в черной маске на лице вручал по маске всем желающим. При этом он заверял нижегородцев, что сделать такую маску может каждый буквально за двадцать минут.

- Вот вам одноразовые салфетки, чтобы там скапливалась вся грязь и можно было их вытаскивать. Не ходите без масок, берегите свое здоровье, - говорил прохожим мужчина.

Общественность оценила бескорыстный поступок анонима и пожелала ему самому крепкого здоровья.

- Это настоящий поступок человек, а не животного, который продает маски за 50 рублей! - считает Алексей Белов.

- Молодец. Вместо того, чтобы фоткать кто и куда пошел, благое дело делает. Сейчас масок не найти, - написала Анастасия Иванова.

- Вот это молодец. А я уже стала думать, что вокруг меня одни спекулянты, которые на такой беде зарабатывают деньги. Парню крепкого здоровья, - пожелала Ирина Перевезенцева.

- Называйте его просто Бэтмен, - добавил Дмитрий Карташов.

Нижегородец бесплатно раздает маски прохожим.Видео: https://vk.com/novgorod_52

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ИСТОЧНИК KP.RU

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