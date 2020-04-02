«Просто Бэтмен»: Житель Нижнего Новгорода бесплатно раздает маски на улице
Настоящий альтруист завелся в приволжской столице на фоне распространения коронавирусной инфекции. На днях на нижегородских улицах был замечен молодой человек, раздающий прохожим маски собственного изготовления.
Как сообщается в паблике «Регион-52», аноним в черной маске на лице вручал по маске всем желающим. При этом он заверял нижегородцев, что сделать такую маску может каждый буквально за двадцать минут.
- Вот вам одноразовые салфетки, чтобы там скапливалась вся грязь и можно было их вытаскивать. Не ходите без масок, берегите свое здоровье, - говорил прохожим мужчина.
Общественность оценила бескорыстный поступок анонима и пожелала ему самому крепкого здоровья.
- Это настоящий поступок человек, а не животного, который продает маски за 50 рублей! - считает Алексей Белов.
- Молодец. Вместо того, чтобы фоткать кто и куда пошел, благое дело делает. Сейчас масок не найти, - написала Анастасия Иванова.
- Вот это молодец. А я уже стала думать, что вокруг меня одни спекулянты, которые на такой беде зарабатывают деньги. Парню крепкого здоровья, - пожелала Ирина Перевезенцева.
- Называйте его просто Бэтмен, - добавил Дмитрий Карташов.
Нижегородец бесплатно раздает маски прохожим.Видео: https://vk.com/novgorod_52
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ИСТОЧНИК KP.RU
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