«То ли за ум взялись, то ли погода плохая»: Нижний Новгород заметно опустел после введения полной самоизоляции

С вводом режима всеобщей самоизоляции жители приволжской столицы превратились в народных обозревателей. Разглядывать придомовую территорию или всматриваться в окна дома напротив - теперь одно из главных развлечений самоизолировавшихся граждан. Некоторые делают снимки на камеру мобильного телефона, а затем делятся ими в социальных сетях. «Комсомолка» «пробежалась» по главным городским пабликам «ВКонтакте» и выбрала наиболее интересные фотографии пустынных нижегородских улиц.

Улица Ларина без машин. Фото: https://vk.com/bezcenznn

Так выглядит один из дворов на Волжской набережной.Фото: СОЦСЕТИ

- У нас во дворе наконец-то пусто. То ли мамочки за ум взялись, то ли погода плохая, - написал аноним в «Типичном Нижнем».

- Погода взялась за ум мамочек, - сыронизировала Ксения Бурдакова.

На проспекте Гагарина очень мало машин.Фото: СОЦСЕТИ

Родители перестали гулять с детьми на площадках у дома.Фото: Елена КАРАЛ

Нижегородцы сообщили, что днем ранее улица Ларина походила на городок Сайлент хилл, известный по фильмам ужасов. Аналогичную картину наблюдают жители Автозаводского района.

Родители перестали гулять с детьми на площадках у дома.Фото: СОЦСЕТИ

Однако находятся те, кто считает, что после введения режима самоизоляции народу на улицах могло быть еще меньше. Нет-нет, да и увидишь кого-нибудь в окне. Правда, стоит напомнить, что власти разрешили выгуливать собак (в радиусе 100 метров от дома), ходить за продуктами в ближайший магазин и посещать работу.

Пустынная Большая Покровская улица.Фото: СОЦСЕТИ

Фото: https://vk.com/typical_nn

- Город пустой, народу по минимуму. Центральные улицы почти пустые, - обратила внимание Анна Козина.

- Ездила сейчас в аптеку в центр и в магазин за продуктами. На машине! На Гагарина пусто, на Горького пусто. У нас в районе практически никого нет. За полдня максимум пять человек прошли, - добавила Ирина Гришина.

Фото: https://vk.com/typical_nn

Фото: https://vk.com/typical_nn

Напомним, с 30 марта Нижний Новгород живет в режиме самоизоляции. Главное правило: выходить из дома можно только в исключительных случаях. Например, чтобы выгулять домашних животных (в радиусе 100 метров от дома), сходить в ближайший магазин за продуктами или товарами первой необходимости, а также в случае реальной угрозы жизни и здоровью.

Однако позже глава региона внес изменения в указ, уточнив организации и случаи, на которых не распространяются ограничения в период режима самоизоляции. Там же подробно рассказывается, что некоторым нижегородцам понадобятся спецпропуска, чтобы добраться до места работы.

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