Продление студенческих проездных билетов Нижнем Новгороде с 30 марта по 3 апреля 2020 года в период самоизоляции

С 30 марта 2020 года в Нижнем Новгороде действует указ губернатора Нижегородской области Глеба Никитина о дополнительных мерах предотвращения распространения коронавируса. Режим самоизоляции на дому фактически исключает потребность ездить куда-либо на общественном транспорте. В связи с чем возникает вопрос: будет ли продление проездных билетов в Нижнем Новгороде после периода самоизоляции?

«Комсомолка» уже рассказывала, что, согласно распоряжению главы региона, приостановлено действие льготных и бесплатных проездных, в том числе студенческих.

Одновременно были введены компенсационные меры, которые позволят льготникам воспользоваться своими правами на льготный проезд после снятия всех ограничений в полном объеме.

Действующие в марте льготные проездные на неограниченное число поездок будут автоматически продлены на месяц, а неиспользованные поездки по льготным проездным на 20 и 40 поездок теперь «не сгорают». Этими льготными проездными можно будет оплачивать проезд до тех пор, пока не закончатся все поездки. Трехмесячный срок действия льготных проездных на 20 и 40 поездок отменяется.

КОНКРЕТНО

Обратите внимание на доступность пунктов обслуживания и пополнения транспортных карт:

- Пункты обслуживания «Ситикард» на площади Свободы и на станции метро «Пролетарская» работают, пункт в Гордеевском универмаге закрыт до окончания режима самоизоляции, в области не работают пункты в Кстове, Сарове и Дзержинске, остальные работают;

- Отделения «Почты России» не работают;

- Газетные киоски АО «Роспечать» не работают;

- Многофункциональные центры не работают;

- Салоны связи Tele2 не работают.

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